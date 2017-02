Virgin Tonic : Arrêtez tout ! Cet objet révolutionnaire prévient quand on sent mauvais !

Vous vivez dans la panique de sentir mauvais mais de ne pas vous en rendre compte ? Cet objet japonais va vous changer la vie ! Développé par Konica Minolta, connu pour ses appareils photos et imprimantes mais aussi des nouvelles technologies étonnantes, le gadget sera commercialisé à l'été 2017 au pays du Soleil levant. Comme vous pouvez le voir dans la pub en japonais ci-dessous, l'objet permet de nous prévenir en cas de mauvaise odeur... Ce serait bien que ça marche aussi pour notre collègue qui sent pas terrible !

Cet objet, appelé KunKun (snif snif), a des capteurs permettant d'identifier des composants chimiques associés à trois types d'odeurs corporelles : le non-2-énal (une odeur grasse), le diacétyle (odeur de l'huile de cuisson rance) et un mélange d'ammoniac et d'acide isovalérique (odeur d'un vestiaire). Relié à une application, le propriétaire est alors prévenu rapidement. A terme, les chercheurs aimeraient pouvoir développer le gadget pour qu'il puisse détecter les odeurs de tabac ou encore d'animaux de compagnie. Encore mieux que le réveil qui vous lève et vous fait du café ?