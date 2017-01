Virgin Tonic : Arrêtez-tout, Catherine Laborde prend sa retraite !

Après 28 ans de bons et loyaux services, Catherine Laborde a tiré sa révérence hier soir sur TF1. Elle a fait la pluie et le beau temps pendant presque 30 ans, si bien que certains d'entre nous ont grandi avec elle - oui oui ! Clément vous l'a annoncé ce matin entre 6h et 7h et Camille en a remis une couche plus tard, preuve que cela nous a touché ! L"animatrice a fait des adieux touchants, si bien que nous étions obligés de vous les partager.

Si vous n'avez pas regardé la météo de TF1 hier soir parce que trop occupés à vous remettre d'une gueule de bois tenace, sachez qu'elle avait misé sur l'émotion : "Il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c’est le temps ou je vais vous quitter, a-t-elle avoué Après vingt-huit ans de bons et loyaux services, je m’en vais, je pars avec le froid, avec le temps mais aussi avec ces souvenirs que vous m’avez donné au fil des années. Cette confiance en moi qui me manque tellement. Cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m’a porté pendant ces 28 années.". Catherine Laborde a choisi de partir et on lui souhaite le meilleur.