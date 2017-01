Virgin Tonic : Arrêtez-tout ! Apple lance enfin les emoticones roux !

Il était temps. Si vous êtes l'heureux détenteur d'un iphone, alors vous devez aimer communiquer en emojis. Enfin, toutes les couleurs de peaux sont représentées afin qu'aucun utilisateur ne soit lésé. Mais au milieu des bruns, des châtains clair et des blonds, il manquait les roux. Bonne nouvelle, Apple s'est enfin décidé à les intégrer. Si vous êtes roux, vous ne serez plus oubliés !

Les emojis roux arrivent !

Vous ne le savez peut-être pas mais une pétition avait été lancée en 2015 pour qu'enfin, les roux soient représentés. Et visiblement, ils ont été entendus. D'après un communiqué Consortium Unicode, une réunion aura bientôt lieu au quartier général d'Apple afin de penser aux nouveaux emoticones. Et oui, les roux seront mis à l'honneur. Ils représentent 1 à 2% de la population mondiale et enfin, ils vont être reconnus ! Etd'ailleurs, sachez qu'il font deux ans plus jeune que leur âge.