Virgin Tonic : Après une dispute, qui des hommes ou des femmes font le premier pas ?

Ah, les disputes. Quand on est en couple, elle font partie du quotidien et il est presque impossible de passer une semaine sans qu'il yen ait au moins une. Or, le plus souvent, ce sont les hommes qui font le premier pas pour arranger les choses. Camille l'a dit dans Virgin Tonic, huit fois sur dix, ce sont ces messieurs qui ravalent leur fierté pour arrondir les angles. Vous le savez, il est conseillé de ne pas aller se coucher en étant en froid. Et contre ça, Laure a même une technique ! Même si vous êtes dans les même pièce, envoyez-vous des SMS. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez vous parler sans vous hurler dessus.

On ne va pas se mentir, c'est un problème que les célibataires n'ont pas ! D'ailleurs, savez-vous combien il y a de célibataires en France ? On en a parlé dans l'émission et c'est toujours bon à savoir !