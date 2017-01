Virgin Tonic : Après neuf heures, il atteint la dernière ligne d'un tableur excel

Ce n'est peut-être pas le genre d'info qui vous viendrait à l'esprit de vérifier mais un américain a voulu voir si, oui ou non, il y avait une fin au tableur excel. C'est particulier, on vous l'accorde. Mais clairement, il avait du temps à perdre ! Hunter Hobbs travaille sur Excel et tous les jours, il se demandait si ce fameux tableau avait une fin. Alors un beau jour, il a préparé de quoi tenir (eau et nourriture) et s'est donné pour mission d'en avoir le coeur net.

Parce qu'il a découvert que personne n'avait encore été "assez bête" pour tester, il s'est décidé à le faire. Résultat, il est resté près de 9 heures (9h36, plus précisément) avec le doigt enfoncé sur la touche. Vous serez ainsi ravis d'apprendre qu'il y a 1.048.576 lignes dans un tableur excel. A l'écouter, ce challenge n'était ni "drôle", ni "excitant" et il n'a absolument pas envie de retenter l'expérience. Et on le comprend. Sinon, sachez que Robert Marchand a battu un record à 105 ans - et ça, c'est déjà un peu plus intéressant !