Virgin Tonic : Après avoir écouté cette chanson, 64% des femmes ont rappelé leur ex

Non seulement Hello d'Adele, dont voici le message caché du clip, a battu tous les records inimaginables mais le titre semble aussi avoir un pouvoir bien particulier : celui de donner très envie aux femmes de passer un petit coup de fil à une ex-flamme... C'est un sondage très surprenant réalisé par le site de rencontres Whatsyourprice.com qui révèle ce fait curieux. 64% des femmes interrogées révèlent qu'après avoir écouté le morceau nostalgique de la star, elles ont eu envie de recontacter un ex afin de recoller les morceaux ! Réalisée sur 41 000 personnes, l'enquête ne donne par contre pas les mêmes résultats chez les hommes, qui ne sont que 17% à admettre la même chose.

Visiblement, les hommes savent mieux tourner la page que les femmes, qui préfèrent les poignées d'amour aux muscles ! "Les femmes sont connues pour baser les choses sur les émotions et le sentiment et le soulagement immédiat que procure un texto à un ex peut sembler satisfaisant sur le moment. Les hommes, eux, s’ils sont inspirés par la chanson d’Adele ne voudront pas rouvrir des blessures en essayant de contacter une ancienne petite-amie" explique le PDG du site de rencontres.