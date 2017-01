Virgin Tonic : Amour et ivresse, les mêmes effets sur le cerveau

Vous le savez, l'amour peut rendre dingue et euphorique. On voit la vie en rose, rien n'est grave, tout est beau - un peu comme lorsque l'on est bourré ! Eh bien selon la science, être amoureux aurait les mêmes effets sur le cerveau que l'alcool. Cette certitude nous vient donc d'un étude publié dans la revue Neuroscience and Biobehavioral Reviews et nous explique l'alcool et l'hormone de l'amour ont exactement les mêmes effets. Notez d'abord que lorsque l'on est amoureux, on a plus tendance à aller vers les autres, comme lorsque l'on est saoul (un cafard transformait un cafard en Batman, c'est bien connu). Aussi, on se sent plus généreux !

«[Ces deux substances] ciblent différents récepteurs dans le cerveau mais causent des actions communes sur [...] le circuit neuronal. [Celui-ci] contrôle la façon dont nous percevons le stress et l'anxiété, particulièrement dans des situations sociales comme les entretiens, ou éventuellement pour trouver le courage d'inviter quelqu'un à un rendez-vous galant. Prendre des composés tels que l'ocytocine et l'alcool peut rendre ces situations moins intimidantes.», explique le chercheur. Mais attention, tout n'est pas forcément beau ! Il y a les bons côtés mais aussi, les mauvais. Amoureux ou saoul, nous avons tendance à nous jeter dans n'importe quoi tout simplement parce que nous sommes trop sûrs de nous. Traduction, faites attention aux comportements auto-destructeurs.

«La dépendance amoureuse, c'est le plus joli moment pathologique qu’un être humain va être amené à vivre [...]. Individuellement comme socialement, ça ne peut pas durer quand vous prenez les symptômes de la passion : focalisation sur l’être aimé, idéalisation, manque, pensées intrusives, engagement à la fusion permanente...", poursuit le scientifique. Faut-il donc consommer l'amour avec modération ? Disons simplement que comme avec l'alcool, il faut faire attention à vous. Et puisque l'on parle de science, sachez que les femmes penseraient bien au sexe que ce qu'on le croit. Voilà une étude supplémentaire pour faire votre matinée !