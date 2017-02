Virgin Tonic : A quel âge en moyenne on rencontre l'âme soeur ? 

Ce matin, on apprenait dans Virgin Tonic le geste galant préféré des femmes mais ce n'est pas tout ! Selon des chercheurs britanniques, c'est à 27 ans en moyenne que les femmes trouveraient le grand amour. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont établi une frise chronologique des grands moments dans la vie d'une femme : premières règles (12 ans), premier bisou puis première relation sexuelle (16 ans) ainsi de suite... Jusqu'à 27 ans, où il y a le plus de chances pour elles de tomber sur la bonne personne. L'étude précise qu'en moyenne, ces mesdames tombent amoureuses 4 fois avant de se concentrer sur le "bon", celui avec qui elles fonderont un foyer en somme.

Si vous êtes déjà en couple à l'âge de 27 ans, pas de panique ! L'étude précise que dans un tiers des cas, les femmes fondent une famille avec leur premier partenaire amoureux. Pour les autres, pas de panique non plus. L'âge moyen, c'est 27 ans. Ce qui veut dire que chacun a son rythme pour trouver l'âme soeur... C'est bien connu qu'en amour, il n'y a pas de règles ! Et trouver l'âme soeur en huit questions, c'est possible ?