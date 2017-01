Virgin Tonic : À quel âge a-t-on le plus d'amis au cours de notre vie ?

Si on apprenait récemment qu'en France, on préfère passer du temps avec son animal de compagnie plutôt qu'entre amis, ne vous inquiétez pas, les français ont tout de même une vie sociale ! Et aujourd'hui, l'équipe du Virgin Tonic nous en apprend plus sur l'âge durant lequel nous avons le plus d'amis au cours de notre vie. Et il semblerait que c'est à 25 ans que notre vie sociale est la plus remplie !

Ce n'est ni à l'époque du lycée, ni à l'aube de la trentaine, que vous avez vous français le plus d'amis, non ! C'est donc à votre quart de siècle que vous avez le plus d'amis. Pas avant, et surtout pas après, notamment lorsque vous entrez dans une relation sérieuse. D'ailleurs, vous seriez étonnés d'apprendre qu'en couple, un homme change 25% de ses habitudes...