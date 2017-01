Virgin Tonic : A Nantes, ces élèves ont reçu la version corrigée de leur devoir !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous emmène à Nantes. Là bas, les étudiants de l'Université on dû passer une grosse épreuve de grammaire. Bien sûr, ils ont révisé, ils se sont préparés et quand le grand jour est arrivé, les 500 élèves se sont installés dans l'amphi prêts à en découdre. Or, les professeurs avaient oublié un léger, un insignifiant détail : ils ont distribué les versions corrigées de leurs sujets !

Si l'histoire est amusante jusque ici, sachez que ce n'a pas pas duré : "Quand on a regardé les feuilles, on a vu que les corrigés avaient été imprimés à la place des sujets", a raconté un étudiant à France Bleu Loire Océan. Mais au lieu de donner une bonne note à tout le monde, ces derniers ont annulé l'épreuve. Les élèves ont rendu les copies et ils devront se pencher de nouveau sur leur examen un peu plus tard. Epreuve reportée, certes, mais ils s'en sortent avec une anecdote amusante !