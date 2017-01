Virgin Tonic : À cause des notifications, on commet 3 fois plus d'étourderies

A l’ère digitale menée notamment par l’utilisation des smartphones, il est de plus en plus difficile de se déconnecter ! En moyenne nous regardons 150 fois par jour l’écran de notre téléphone. Entre messages d’alerte des sites d’informations, messages Facebook ou alertes relatives aux jeux il y a de quoi se déconcentrer ! Si les marques comme Apple ne cessent d'innover comme par exemple avec l'arrivée des émoticones roux, les consommateurs eux ont de plus en plus de mal à se concentrer lorsque leur téléphone sonne. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université d'Etat de Floride, les personnes recevant et entendant des notifications sur leur téléphone font trois fois plus d'erreurs que ceux qui ne sont pas dérangés.

Les notifications à l'origine des étourderies ?

Les scientifiques travaillant sur cette étude ont demandé à 150 étudiants de passer un test pour évaluer leur niveau d'attention. Les participants devaient observer une série de chiffres sur un ordinateur et toutes les secondes un chiffre changeait. Chaque fois qu'il changeait, l'étudiant devait appuyer sur un bouton, sauf lorsqu'il s'agissait du 3. Des appels et textos ont été envoyés pendant le test par les chercheurs et ces derniers ont réparti les étudiants en trois groupes sans qu'ils le sache : ceux qui ont reçu un sms, ceux qui ont reçu un appel et ceux qui n'ont pas été dérangés. D'après les résultats, le fait de recevoir une notification "push" distrait autant que de recevoir un texto ou un appel. Les étudiants qui ont reçu des messages d'alerte ont fait trois fois plus de fautes que ceux qui n'ont pas été dérangés. Il suffit d'entendre une sonnerie sur son téléphone pour perdre sa concentration. Si l'amour et l'ivresse ont les mêmes effets sur le cerveau, il faudrait également lui donner quelques moments de répit en se déconnectant !