Virgin Tonic : À 4 ans, il conduit 3 km pour aller acheter des frites au Mcdo

Si l'on apprenait que 9 parents sur 10 affirment mentir à leurs enfants, ce petit homme s'est bien vengé et nous montre surtout que la détermination n'a pas d'âge ! Un couple de Taïwanais l'a récemment bien réalisé lorsque leur jeune garçon de 4 ans a décidé de se rendre au fast-food le plus proche au volant de sa mini-voiture à pédales pour... acheter des frites ! Si vous vous demandez comment ce jeune garçon a-t-il pu se procurer l'argent, sachez qu'après avoir pénétré dans la chambre de ses parents qui dormaient, l’enfant a cassé sa tirelire, et est monté dans sa réplique motorisée d’une BMW...!

3 kilomètres plus tard, il a été interpellé par les forces de l’ordre. Après plusieurs estimations, les forces de l'ordre ont conclu qu'avec un mini-véhicule qui ne peut dépasser les 5 kilomètres par heure, le petit garçon aurait donc roulé plus de 40 minutes avant de se faire arrêter ! Incroyable.