Virgin Tonic : A 11 ans, elle compose un opéra

Qu'avez-vous pris comme bonne résolution pour 2017 ? Certains vont se remettre au sport, d'autres iront davantage au musée et d'autres encore décideront peut-être d'apprendre à jouer d'un instrument. Si c'est votre cas, peut-être ne devriez-vous pas lire ce qui suit. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette enfant de onze ans va vous dégouter tant elle est douée. Croyez-le ou non, elle a composé un opéra et ce, malgré son jeune âge.

Alma Deutscher est une jeune britannique mais c'est aussi une véritable prodige. Elle peut se vanter d'avoir composé un opéra qui sera joué à Vienne et qui, en plus, devrait avoir du succès. Elle joue depuis ses deux ans mais elle est désarmante de lucidité puisqu'elle estime que si elle était 'un gros et vieux bonhomme avec une barbe, on (la) prendrait peut-être un peu plus au sérieux". Du haut ses onze ans, elle a revu et corrigé Cendrillon, preuve de son talent. Elle déteste être comparée à Mozart (qui lui aussi a commencé très jeune) mais voir une enfant aussi douée nous rappelle que nous, a onze ans, on jouait encore à la marchande et aux petites voitures.