Virgin Tonic : 82% des hommes ont déjà fantasmé sur la nounou !

C'est le plus vieux cliché du monde (si l'on met de côté l'infirmière et la secrétaire) et pourtant, la nounou reste le fantasme préféré des hommes, au point que 82% d'entre eux en ont déjà fait l'expérience. Ce sondage signé Victoria Milan ne fait qu'accentuer une chose que nous savions déjà. Parce que les gens normaux comme les stars ont déjà été confrontés à ça (on ne parlera que de Ben Affleck ou de Jude Law). bref, la nounou a toujours la cote auprès des hommes.

Et quand on leur demande ce qui peut bien les attirer, les hommes sont partagés. Pour 28% d'entres eux, c'est la gentillesse de la baby sitter qui penche dans la balance. Pour 22% c'est naturellement le physique qui prime : plus elle sera sexy, plus le fantasme sera puissant. Notez que pour 1 homme sur 5, le fait qu'elle soit toujours à domicile est un plus (traduction, ils n'ont pas besoin de chercher loin. Charmant). Enfin, pour 13% des hommes interrogés, c'est l'interdit qui est le plus motivant. Quand on pense qu'un couple rechercher une nounou pour faire le tour du monde, on voit le job différemment d'un coup...