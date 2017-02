Virgin Tonic : 8% des femmes ont déjà gonflé leur soutien-gorge avec du coton

Les sondages WTF se suivent mais ne se ressemblent pas ! Hier, Camille Combal vous révélait que 10% des français consultent le profil Facebook de leur ex tous les jours, un chiffre qui ne nous étonne pas car le stalking est une activité de plus en plus pratiquée à l'heure de l'utilisation accrue des réseaux sociaux. Ce matin cependant on est un peu plus étonné d'apprendre que 8% des femmes ont déjà utilisé du coton pour faire gonfler leur soutien-gorge. Pourtant c'est un sondage très sérieux de l'INSEE qui nous révèle cette statistique plutôt originale.

Le chiffre est faible et on le comprend bien, le marché des soutien-gorges rembourrés a depuis longtemps dépassé le stade du florissant ! Même les mannequins de Victoria's Secret sont dotés de modèles très rembourrés. Miser sur un soutien gorge naturellement rembourré plutôt que sur du coton glissé à la va vite dans ses sous -vêtements, devrait en plus vous éviter un gros moment de gêne si jamais vous deviez enlever le dit soutien-gorge devant autrui ! Messieurs ne faites pas trop les malins cependant, on est sûr que certains d'entre vous trichent également sur leur physique avec des caches misères...