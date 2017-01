Virgin Tonic : 70% des français sont dérangés par ce bruit particulier

Et vous, qu'est-ce qui vous rend dingue ? Nombreux sont les petits détails qui peuvent vous perturber ou tout simplement vous énerver. Quand il faut faire le ménage, on retrouve généralement deux catégories de personnes : il y a ceux qui préfèrent l'aspirateur et surtout, ceux qui préfèrent les balais. Selon un sondage réalisé par Les Numériques.com, près de 70% des français ne supporteraient pas le bruit de l'aspirateur.

Pas moins de 7 français sur 10 préfèrent donc les balais simplement parce qu'ils ne supportent pas le bruit de l'aspirateur. On vous l'accorde, ça énerve. Certains préfèrent l'efficacité de l'aspirateur tandis que d'autres préfèrent se cantonner au balais. Le débat est sans fin mais on vous laissera faire votre choix tranquillement !