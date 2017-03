Virgin Tonic : 7 personnes sur 10 skippent les pubs !

Si vous passez beaucoup de temps sur Youtube, alors l'info qui suit vous concerne. Parce que nous avons tous passé des heures sur la plateforme, nus avons tous eu droit à ces pubs diffusées avant la vidéo que l'on veut voir. Parfois, on a la chance de pouvoir la passer et parfois, il faut se coltiner les trois minutes de vidéo. Et trois minutes, quand ce n'est pas ce que l'on veut voire, c'est long. Du coup, on a rarement envie d'en savoir plus.

Selon un sondage, près de 7 personne sur 10 ne cherchent pas à en savoir plus concernant une pub qui passent. Mieux, il arrive qu'ils la skippent carrément. Peut-on les blâmer ? Non, bien sûr que non ! On fait tous la même chose. Bien sûr, comme le souligne Camille, il y a des pubs qu'on aime bien voir. Certaines sont drôles et d'autres sont incompréhensibles - et rien que ça, ça nous fait rire. Et parfois, il y a même des coups de pub assez sympas : par exemple, Lays vous offre un million de dollars pour votre créativité !