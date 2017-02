Il y a quelques jours, on évoquait le top 3 de ces fantasmes qu'ont les hommes. Si nous avons également parlé de ceux des femmes, il semblerait qu'un de ces plaisirs cachés ne le soit plus tant que ça. 7 femmes sur 10 partagent le même fantasme. D'après vous, quel est-il ?

Virgin Tonic : 7 femmes sur 10 ont ce fantasme, une idée ?

Sachez que 7 femmes sur 10 rêvent de faire l'amour avec leur partenaire dans une cabine d'essayage ! Et oui messieurs. On vous rappelle que les femmes sont tout autant adeptes de sexe que les hommes, et c'est la science qui le dit ! Alors, que pensez-vous de ce fantasme ?