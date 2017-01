Virgin Tonic : 67% des Français sont allergiques aux pubs qui coupent les programmes

Une information pas si surprenante ! Les Français n'aiment pas la publicité (à part la première pub française de Burger King ?) 67% d'entre nous se déclareraient même allergiques aux coupures de programmes... En plus d'être une perte de temps pour 84% des personnes interrogées par l'Ifop, la coupure pub serait jugée comme une mauvaise chose par 6 sondés sur 10... En fait, seulement une personne sur 5 pense que la pub peut-être amusante ou faire rêver. Vous l'avez compris, si la pub a fait rêver dans le passé, elle est définitivement considérée comme casse-bonbon aujourd'hui...

La clé du succès d'une pub, comme celle de Drake qui chante Bad Blood de Taylor Swift pour Apple Music ? C'est une que l'on garde en tête ou qui propose une ristourne. Mais pas besoin de faire le buzz pour 67% des personnes interrogées. Niveau format, ce sont les bannières et les liens sponsorisés qui ont le plus la côte à l'inverse des fenêtres pop up ou des pubs avant la diffusion d'une vidéo... Mais ce que les consommateurs détestent le plus c'est quand leurs données et leur historique de navigation entraînent des publicités ciblées...