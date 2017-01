Virgin Tonic : 6 hommes sur 10 voudrait apprendre à faire quelque chose de surprenant, mais quoi ?

Sans que l'on ne sache vraiment pourquoi, il y a toujours cette "barrière" qui empêche les hommes et les femmes de se mettre à faire ce qu'ils veulent. Par exemple, certains hommes se refusent à coudre, imaginant que ce n'est pas si viril que ça. Heureusement, ce cliché commence peu à peu à disparaître. Pour preuve, de plus en plus d'hommes se mettent à cuisiner, comme de plus en plus de femmes se lancent pour passer leur permis moto, par exemple. Ce matin, on parle de ces hommes qui voudraient de mettre à tricoter.

Selon Terra Femina, près de 6 hommes sur 10 voudraient avoir tricoter ; c'est plus que la moyenne ! Même si c'est surprenant, reconnaissons qu'avec ce froid, ce serait utile. Et en parlant du froid, on vous propose de découvrir combien de temps il faudrait dormir quand il fait froid. .