Virgin Tonic : 50 000€ gagnés cette semaine dans la matinale !

Ca y est c’est fini ! Camille Combal vous a fait gagner chaque matin 10 000 euros cash soit un total de 50 000 euros répartis entre cinq gagnants ! Les petits veinards se prénomment Pauline, Aurore, Marion, Fred et Carole. Ils ont chacun était les plus rapides à appeler le numéro spécial et gratuit permettant de remporter cette superbe somme. La plupart d’entre eux, tellement surpris et sous le coup de l’émotion, ne savait même pas encore quoi faire de tout cet argent mais quelque chose nous dit que leurs proches seront bien gâtés à Noël !

10 000 euros pour Marion

Lundi c'est Marion, coiffeuse à domicile, qui a ouvert le bal des gagnants des 10 000 euros et elle a prévu de bien gâter sa fille de deux ans pour Noël avec cette jolie somme !

10 000 euros pour Pauline

Pauline, sage femme à Perpignan, estla deuxième personne a avoir remporté 10 000 euros cette semaine !

10 000 euros pour Aurore

Mercredi c'est Aurore qui a remporté 10 000 euros. Aurore est neuropsychologue à Toulon et elle était à peine réveillée quand elle a entendu le signal, à tel point qu'elle n'en revenait pas d'avoir gagné !

10 000 euros pour Fred

Fred est le seul garçon a avoir gagné 10 000 euros cette semaine, bravo à ce commercial en papier toilettes !

10 000 euros pour Carole

Carole est la dernière gagnante de la semaine. Cette ingénieure en agroalimentaire n'en revient toujours pas d'avoir remporter les 10 000 euros !