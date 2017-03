Virgin Tonic : 38% des Français gênés par ça quand ils font l'amour !

Faire l'amour alors que votre animal de compagnie est dans les parages. Voici ce qui bloque 38% des Français quand ils veulent faire un gros câlin... Forcément, si vous habitez en couple dans un studio avec en plus un chat, il y a des chances que ça vous soit déjà arrivé ! Un de ces moments que seuls ceux ayant un chat comprendront on vous dit. Même chose quand on embrasse son partenaire et que le chien nous saute dessus. GENANT ! Et vous, qu'est ce qui peut vous bloquer quand vous voulez faire l'amour ?