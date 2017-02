Virgin Tonic : 37% des français n'osent pas demander le prénom d'une personne

Si vous êtes du genre à tout oublier, alors l y a quelques prénoms qui n'ont pas dû s'imprimer dans votre système. Et ça, bien souvent, c'est gênant. Combien de fois vous êtes vous retrouvés en soirée, à essayer de vous souvenir du prénom de cette personne que pourtant, vous connaissez ? Rassurez-vous, on sait ce que c'est. Et le plus beau; c'est que bon nombre de français savent aussi. Ce matin dans le Virgin Tonic, Clément nous a donné un chiffre intéressant.

Visiblement, 37% des français ont du mal à se souvenir du prénom d'une personne qu'ils ont déjà croisée. Si vous cherchez une technique pour vous en souvenir, faîtes comme Clément : prétextez que vous avez perdu le numéro de téléphone ! Ou alors, faîtes comme Ginger et faîtes mine de demander le nom de famille. Mais l'essentiel, c'est que vous n'êtes pas seuls ! Et puis, ce n'est pas si dramatique : vous pourriez être ruinés comme Johnny Depp.