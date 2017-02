Virgin Tonic : 37% des français aiment les surprises au premier rendez-vous !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vient d'apprendre que vous, les français, aimez les surprises. À tel point que 37% d'entre vous affirment aimer les surprises au premier rendez-vous ! Qu'il s'agisse d'un changement de programme, d'itinéraire ou autre surprise en tout genre, vous êtes adeptes de l'imprévisible.

Il y a quelques semaines, on apprenait que de nombreux hommes estiment que lors d'un premier rendez-vous, une femme doit payer sa part de l'addition. Ca en fait une belle, de surprise au premier rendez-vous ! Plus sérieusement, n'hésitez pas à redoubler d'originalité, cela ne fera pas de mal à votre "date" et à votre potentielle future relation !