Virgin Tonic : 30 pour cent des français n'en n'ont pas pendant les fêtes, qu'est-ce donc ?

Tous les ans à Noël, il y a des traditions. On fait un beau sapin, on met une couronne, on décore la maison, on fait du chocolat chaud et des cookies... toutes ces choses font partie intégrante de notre culture. Du moins, pour certaines personnes. Ce matin, Camille a noté que près de 30 pour cent des français se passaient d'un élément essentiel des fêtes. Oui mais, qu'est-ce donc ? On en parle dans le Virgin Tonic.

30% des français n'ont pas de sapin

On pourrait penser que certains n'ont pas voulu d'huîtres mais en fait, il semblerait que 30% des français n'aient pas de sapin de Noël. Il y en a qui n'aiment pas les fêtes, d'autres qui ne fêtent pas Noël et d'autres encore qui n'ont plus d'enfants à domicile. Toutes ces raisons font qu'il n'y a pas de sapin. Mais on espère qu'il y a tout de même eu des cadeaux ! Et si vous avez trouvé un Monopoly sous votre sapin (pour ceux qui en ont fait un), sachez que nous avons trouvé la technique pour gagner à tous les coups.