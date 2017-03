Virgin Tonic : 29% des français rêveraient de vivre dans les arbres

Ah qu'on est bien chez soi ! S'affaler sur son canapé, prendre une bonne douche chaude, se coucher dans un bon lit, la majorité des personnes refuserait d'abandonner ce confort pour poser ses bagages autre part. Même si beaucoup sont amoureux de nature, peu accepteraient de tout quitter pour vivre dans les arbres n'est-ce pas ? On préférerait personnellement se motiver à aller au sport avec ces quelques morceaux que de vivre dans des arbres. Et pourtant, d'après une nouvelle étude 29% des français rêveraient de vivre dans une cabane dans les arbres.

Vivre dans les arbres ça vous dit ?

En effet sur un panel de la population française qui a été interrogé, 29% de ces personnes préféreraient vivre dans une cabane dans les arbres plutôt que chez eux. Surprenant non ? Il est vrai que l'on peut désormais construire de si belles cabanes, qu'elles peuvent devenir aussi confortables que de vraies maisons. Ces mêmes personnes affirment que ce mode de vie permet de se retirer, d'avoir de la tranquillité, sans problèmes de bruit ou de pollution. Ces cabanes pourraient vous aider à faire les meilleures siestes du monde et elles pourraient être même mieux que les camions à sieste ! On ne demande qu'à tester !