Virgin Tonic : 24 ans plus tard, ils retrouvent le vélo volé

Quand on perd des choses, on est toujours embêtés. C'est normal, vous nous direz. Mais bien souvent, on arrête de chercher et on passe à autre chose. La famille de Luc De Ridder vit tranquillement dans le Brabant flamand et dans l'immeuble qu'ils occupaient, ils avaient rangé leurs vélos - dont celui monté sur roulettes pour leur fille. Mais un jour, ils sont tombés sur une porte ouverte et surtout, sur un hangar vide. Nous sommes en 1993 et plus jamais la famille n'entendra parler de l'un de ces vélos... Jusqu'à aujourd'hui.

Croyez le ou non, les vélos volés sont réapparus 24 ans plus tard ! Un jour, la petite famille a reçu une lettre envoyée par la police à son nouveau domicile. Et surprise, les autorités y expliquaient qu'elles avaient retrouvé le fameux vélo volé. Bien sûr, la famille avait complètement oublié cet incident mais s'est tout de même rendue sur place pour 'identifier" la bicyclette. Et c'était bien le vélo bordeaux de Luc, volé 24 ans auparavant ! "Quand j'ai dit à l'agent qu'on nous l'avait volé en 1993, il ne m'a pas cru", a plaisanté le père de famille selon 7 sur 7. C'est le genre d'histoire qui nous redonne un minimum d'espoir en la vie : comme quoi, tout finit par arriver ! Et si vous voulez faire le plein de bonne nouvelle, ne manquez l'historie de cette femme qui a rapporté quelques milliers d'euros à la police.