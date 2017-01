Virgin Tonic : 20% des Français ont déjà dragué dans cet endroit improbable !

Les Français aiment visiblement profiter des bouchons en allant au travail ou d'une petite course en voiture pour faire de l'oeil aux autres automobilistes... Clément nous en parlait dans Virgin Tonic ce matin, 20% des Français auraient déjà testé la drague dans cet endroit improbable selon l'Insee. Niveau techniques, il y en a pour tous les goûts ! La feuille collée sur la fenêtre pour demander un numéro de téléphone ou des clins d'oeil à ses voisins au feu rouge... Et vous, quel est l'endroit le plus improbable où vous vous êtes déjà fait draguer (ou vous avez dragué) ? Laure, c'est chez l'ostéopathe tandis pour Ginger, c'est à la recherche d'un chargeur à la Fnac... Voici en tout cas le top 5 des phrases de drague infaillibles !