Virgin Tonic : 17 pourcent des français ont déjà suivi un cours de cuisine

La cuisine est l'une des plus belles histoires d'amour de la France et de ses habitants. Et oui, si cuisiner fait partie de l'une de vos activités préférées lorsqu'il n'y a rien à la télé, elle devient de plus en plus essentielle à votre quotidien. Les français mangent mieux et cuisinent davantage et c'est ce qu'il ressort d'un sondage datant du 3 février 2017 mené par Harris interactive. 22% se considèrent "experts, ou experts intermédiaires" en cuisine, 47% "intermédiaires" et 17% ont déjà suivi un cours de cuisine !

Si 81% déclarent respecter une alimentation équilibrée au quotidien, il semblerait que bien manger soit devenu une vraie priorité pour les français qui s'adonne avec plaisir à améliorer leur plat et leur façon de cuisiner en faveur d'une alimentaire équilibré et meilleure ! Qu'en est-il de votre façon de cuisiner ?