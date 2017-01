Virgin Tonic : 17% des français admettent oublier quelque chose d'essentiel quand ils sont en retard

Parce que le matin, chaque seconde compte, il faut parfois faire des concessions. Certaines femmes se maquillent en voiture et finissent dans les toilettes avant d'aller travailler pendant que d'autres préfèrent acheter un café à l'extérieur. Chacun sa technique pour gagner du temps ! Et ce matin dans le Virgin Tonic, on parle de ce truc essentiel qu'on a tendance à faire passer au second plan lorsqu'on est en retard.

Après une étude menée sur près de 560 personnes, il a été prouvé que 17% des français ne se brossaient pas les dents lorsqu'ils sont en retard. Ce n'est pas non plus le summum de la propreté mais quand il faut gagner du temps, on ne recule devant rien. Tout ce que l'on espère, c'est qu'ils se rattrapent une fois arrivés au bureau !