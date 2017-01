Virgin Tonic : 14% des hommes pensent qu'il faut payer l'addition à deux

Ah, l'addition au restaurant, un vrai casse-tête. On apprenait il y a peu que certains hommes refusaient de payer pour le premier rendez-vous. Aujourd'hui, grâce au site de sondage Mingle Trend, on en apprend un peu plus sur ce qui angoisse la plupart des jeunes/futurs couples : la note. Et sachez mesdames et messieurs, que 14% des hommes pensent que c’est aux deux personnes de payer l’addition lorsque vous allez au restaurant !

D'accord ou pas, ce pourcentage montre qu'il existe bel et bien des hommes qui refusent de considérer que la note au restaurant doit être réglée par le conjoint. Si il y a matière à discuter sur ce chiffre que l'on peut comprendre, on espère que certains actes de galanteries ne disparaitront pas définitivement. Car que vous le vouliez ou non, le romantisme fait du bien !