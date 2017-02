Virgin Tonic : 11% des français sont nus quand ils font....

Quand on est chez soi en général, on se met à l'aise. Certaines filles se contentent d'enlever l'instrument de torture qui leur serve de soutien-gorge tandis que les garçons enfilent leur plus beau jogging. Mais parfois, il y en a qui préfèrent être nus. Chacun ses goûts comme on dit, nous n'irons pas juger ! Or, savez-vous ce que 11% des français font en étant nus ? Non ? Préparez-vous.

Selon un sondage Paypal, il semblerait que ces fameux 11% soient nus lorsqu'ils font... des achats en ligne. Il paraît que de cette façon, on visualise mieux le vêtement... allez comprendre. On ne l'aurait pas vu venir et pourtant, c'est bel et bien le cas ! Nous ne vous ferons pas l'affront de vous demander si c'est votre cas, cela ne nous regarde pas. Par contre, si vous voulez d'autres sondages, on peut vous parler de ces 37% de français qui oublient le prénom des gens qu'ils croisent...