Virgin Tonic : 10% des Français consultent le profil Facebook de leur ex tous les jours !

La rupture laisse des traces ! Une étude du "Journal of Social and Personal Relationships" révèle que pas moins 10% des personnes interrogées avouent aller consulter le profil Facebook de leur ex chaque jour... Oui, difficile de résister à aller jeter un coup d'oeil sur les nouvelles photos de vacances ou le changement de statut d'un ex quand la rupture est toute fraîche... D'ailleurs, 90% des personnes interrogées garderaient un oeil sur leur ex après une rupture !

Une manie pas très saine selon une autre étude de l'université de l'Ohio, qui entraînerait "une spirale démoralisante" selon les chercheurs. Le stalking sur les réseaux sociaux empêcherait le travail de deuil de la relation amoureuse et nous fait obséder sur la question ! C'est alors plus difficile de se détacher de son ex... Plus qu'à tester le ghosting, la rupture 2.0 qui fait mal.