Virgin Tonic : 1 français sur 4 serait un bon collègue. Oui mais, pourquoi ?

Noël et les fêtes sont passés et ça, ça veut dire que vous n'avez plus à vous angoisser avec les cadeaux. Alors que certains se sont battus avec eux-mêmes pour trouver un cadeau parfait à tous les membres de leur famille, d'autres ont poussé le vice plus loin en offrant un cadeau à leurs collègues. Oui, il y a des gens comme ça et on en parle dans le Virgin Tonic.

Selon une étude menée sur 1400 personne, les français font donc aussi des cadeaux à leurs collègues. Ainsi, on apprend que sur ces 1400 personnes, près de 25% l'ont fait ! Bien sûr, on ne parle pas d'un cadeau hors de prix mais une boîte de chocolats par exemple, c'est déjà bien. Si jamais vous comptez vous y mettre l'an prochain, sachez que le cadeau préféré des français, c'est un livre !