Virgin Tonic : 1 femme sur trois a déjà trompé son partenaire !

En 1970, 10% des femmes admettaient avoir déjà trompé leur partenaire. Mais elles seraient aujourd'hui 33% à avoir déjà été infidèle (voici d'ailleurs l'âge auquel on est le plus susceptible de tromper) ! Selon un sondage Ifop conduit pour le site de rencontres extraconjugales Daylov.com, cette part ne cesse d'augmenter. Sur les 3406 femmes interrogées, une majorité admet pouvoir craquer en raison d'une attirance sexuelle. D'autres expliquent que c'est pour retrouver la flamme des premiers moments de relation tandis que les dernières admettent que c'est le manque d'attention ou de relation sexuelle satisfaisante qui les poussent à aller voir ailleurs...

Mais a contrario, qu'est-ce qui pousse une femme à rester fidèle ? Pas de recette miracle mais une relation amoureuse satisfaisante et/ou l'épanouissement sexuel avec son partenaire. D'autres paramètres rentrent aussi en jeu, comme la vision du couple exclusif ou encore la peur de se faire griller... Mais l'infidélité reste l'apanage des hommes : 49% des hommes admettent avoir déjà trompé leur partenaire. Un gouffre qui peut s'expliquer pour plusieurs raisons : les femmes auraient tendance à moins admettre leur faute tandis que les hommes seraient plus enclins à dissocier le physique et l'affectif. Voici le top des villes où les hommes sont les plus fidèles.