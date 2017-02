Virgin Tonic : 1/3 des français sont toujours en contact avec leur ex !

Ah, les relations humaines. Pas simple de tirer un trait sur une personne, d'oublier son prénom et ce que l'on a pu partager avec. Et si 6 femmes sur 10 pensent à leur ex pendant l'amour, il semblerait qu'un nouveau chiffre vienne perturber votre quotidien. Sachez qu'un français sur 3 est toujours en contact permanent avec son ex !

Si 64% des femmes ont rappelé leur ex après avoir écouté cette chanson, cela ne veut pas dire qu'entretenir des rapports cordiaux avec votre ex soit synonyme d'ambiguïté. Bien au contraire. Cependant, cela s'entretient généralement à cause de vos problèmes de confiance et de votre peur du conflit. Certains journaux affirment même que si votre ex désire garder des contacts avec vous, il pourrait être psychopathe... Rassurant !