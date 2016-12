Virgin Radio Winter Pop 2017 : La compilation disponible le vendredi 30 décembre

Paraît-il cette année, que nous nous apprêtons à affronter l’hiver le plus froid depuis bien longtemps, mais heureusement Virgin Radio est là et a trouvé de quoi vous réchauffer en musique pour les prochains mois à venir ! La compilation Virgin Radio Winter Pop 2017 sera disponible dès ce vendredi 30 décembre en triple CD et en téléchargement légal ! Sia, Kungs, Justice, Julien Doré, Fréro Delevega, Shawn Mendes… Ils seront tous sur la playlist des meilleurs sons pop du moment, concocté avec soin pour vous par votre radio préférée ! Ne manquez pas la sortie de la compilation évènement ce vendredi 30 décembre dont la tracklist des 3 CDs vous est d’ores et déjà dévoilée ci-dessous.

CD1

1. Mike Perry ft. Shy Martin - The Ocean

2. Sia - The Greatest

3. Kungs - I Feel So Bad

4. DJ Snake - Let Me Love You

5. Clean Bandit ft. Sean Paul - Rockabye

6. Justice - Randy

7. Feder - Lordly

8. Ofenbach - Be Mine

9. The Avener - You Belong

10. Tibz - Nation

11. Julien Doré - Le Lac

12. Milow - Sur Le Lune

13. The Strumbellas - Spirits

14. Fréro Delavega - Le Coeur Éléphant

15. Jonas Blue - Perfect Strangers

16. Julian Perretta - Karma

17. Shawn Mendes - Treat You Better

18. Part-Time Friends - Here We Are

19. Martin Garrix ft. Bebe Rexha - In The Name Of Love