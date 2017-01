Virgin Radio vous souhaite une bonne année 2017 !

Bye Bye 2016 et Bienvenue 2017 ! En ce 1er janvier, toute l'équipe de Virgin Radio tient à vous présenter ses voeux pour la nouvelle année ! Bonne année, bonne santée et bonne musique ! Eh oui, en 2017 on a pas fini de vous faire découvrir et écouter la crème de la crème de l'électro pop rock. Pour bien commencer l'année, on vous propose une courte playlist musicale pleine de bon sentiments et de chouettes résolutions pour la nouvelle année ! Et plus sérieusement, on vous invite également à découvrir ces résolutions qu'on devrait (vraiment) tous prendre pour 2017.... Bonne année 2017 et à très vite sur Virgin Radio !

James Corden et Meghan Trainor - All About That Change

Lea Michele - Auld Lang Syne

Zooey Deschannel & Jospeh Gordon Levitt - What Are You Doing New Year's Eve ?

U2 - New Year's Day

Foo Fighters - Next Year

Abba - Happy New Year