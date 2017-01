Virgin Radio vous invite à ressentir le pouvoir de Star Wars à Disneyland® Paris pendant la Saison de la Force !

Du 14 janvier au 26 mars 2017, accomplissez votre destinée Star Wars à Disneyland® Paris ! ! Retrouvez dans Le Parc Walt Disney Studios® d’incroyables spectacles qui vous feront revivre l’éternel combat entre le bien et le mal ! Attachez vos ceintures et plongez dans une galaxie lointaine, très lointaine, où des spectacles riches en effets spéciaux et en personnages Star Wars vous feront revivre l’éternel combat entre le bien et le mal. Et comme on est vraiment sympa chez Virgin Radio, on a même quelque chose de vraiment cool à vous proposer, vous êtes prêts ?

Du 2 au 8 janvier, jouez sur VirginRadio.Fr et tentez de gagner votre séjour pour 4 personnes à Disneyland® Paris ! Préparez-vous à être propulsés dans une expérience Star Wars dans le Parc Walt Disney Studios®, où d’incroyables spectacles vous emportent dans la plus épique des sagas de l’espace. Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez aux questions du quizz et rendez-vous sur ce lien pour retrouver les indices ! Bonne chance à tous, et que la Force soit avec vous les amis !