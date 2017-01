Virgin Radio Live Paris : Gagnez vos places pour voir Vianney, Naive New Beaters, Damien Lauretta et Calum Scott

Le Virgin Radio Live fait son grand retour dans la capitale le lundi 16 janvier, histoire de bien commencer l'année 2017 avec Virgin Radio ! Au programme sur la scène du Yoyo : Vianney, Naive New Beaters, Damien Lauretta et Calum Scott. Si vous n'avez pas pu assister en 2016 à leurs sessions lives tournées en public chez Virgin Radio, ce sera l'occasion de vous rattraper. Un plateau 4 étoiles et 100% Virgin Radio réunissant la crème de la (nouvelle) chanson française et notre chouchou british qui nous fait vibrer depuis des mois avec sa reprise de Dancing On My Own. Pour gagner vos places rendez-vous juste après notre sélection de sessions lives pour vous mettre dans l'ambiance !

Pour assister au Virgin Radio Live Paris feat Calum Scott, Damien Lauretta, Naive New Beaters et Vianney, direction notre formulaire de jeu concours. On vous laisse y répondre à la question et laisser vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !