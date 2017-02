Virgin Radio Live Montpellier avec Møme, JP Cooper, Boulevard des Airs... Gagnez vos places dès maintenant !

Les Virgin Radio Live by Ibis se succèdent mais ne se ressemblent pas, côté qualité on est toujours au top, mais on vous propose à chaque fois un nouveau line up. Cette fois ci c'est à Montpellier que Virgin Radio s'installera pour régaler vos oreilles le 15 mars prochain dans la mythique salle du Rockstore. Au programme : du rock, de l'electro, de la pop et même une petite louchée de reggae soit au final un concentré d'artistes 100% Virgin Radio. Le groupe Boulevard des Airs, le planant Møme, l'original Cris Cab, la voix exceptionnelle de JP Cooper et la pétillante June The Girl seront tous à l'affiche de ce Virgin Radio Live by Ibis en direct de Montpellier. La bonne nouvelle c'est que toutes les places sont à gagner avec Virgin Radio !

Pour gagner vos places c'est simple, si vous êtes sur Montpellier on vous invite à vous brancher sans attendre sur l'Antenne de Virgin Radio au 95.8. Du lundi au vendredi, entre 16h et 20h, pendant l'émission la playlist de Mathieu vous allez pouvoir remporter vos places. Bonne chance à tous et on vous dit au 15 mars pour une soirée dédiée à la bonne musique !