Virgin Radio Live le 16 janvier : Gagnez vos séjours à Paris pour assister aux lives de Vianney, Calum Scott...

Vous avez envie d'assister au Virgin radio Live Paris avec les lives de Vianney, Naive New Beaters, Damien Lauretta et Calum Scott mais vous n'habitez pas à Paris ? Pas de soucis, Virgin Radio a LA solution pour vous ! Toute cette semaine, on vous fait gagner des séjours à Paris pour assister au Virgin Radio Live avec voyage jusqu'à Paris et hébergement inclus. Jusqu'à dimanche minuit, dès que vous entendez le signal, vous avez 10 minutes pour contacter l'antenne par SMS au 71213 avec le code VIRGIN RADIO et être tirés au sort.

Le concours pour gagner vos places pour le Virgin Radio Live Paris est encore ouvert toute cette semaine. Vianney, Calum Scott, Damien Lauretta et Naive New Beaters c'est l'alléchant programme qui vous attend au Yoyo ( Paris) le lundi 16 janvier. De quoi très bien commencer l'année 2017 en musique et avec Virgin Radio !