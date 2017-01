Virgin Radio Live by Ibis Nantes : Gagnez vos places pour assister aux lives de Calum Scott, Naive New Beaters, Damien Lauretta et Bormin

C'est au tour de la ville de Nantes d'héberger l'événement Virgin Radio Live By Ibis ! Le 18 janvier prochain en direct de Stereolux les nantais et leurs voisins pourront assister aux lives de Calum Scott, Naive New Beaters, Damien Lauretta et Bormin. Un quatuor de choc pour bien commencer l'année en musique avec Virgin Radio. Amis nantais réjouissez vous car vous allez pouvoir assister à cet événement gratuitement puisque toutes les invitations sont à gagner en écoutant Virgin Radio et en suivant votre radio préférée sur la page facebook Virgin Radio Pays de la Loire !

Pour remporter vos places c'est simple, il faut écouter Virgin Radio sur le 94.7 ( fréquence de Nantes) mais vous pouvez aussi participer via la page Facebook officielle de Virgin Radio Pays de la Loire. Vous y trouverez un formulaire pour vous inscrire et tenter de gagner des invitations pour assister au Virgin Radio Live By IBIS. Vous pourrez même peut-être assister à l'émission enregistrée à l'Ibis Tour Bretagne, et qui précède le concert au Stereolux. Bonne chance à tous !