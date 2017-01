Virgin Radio Live BY Ibis Nantes : A suivre sur Facebook en live dès 20h30 le 18 janvier

Vous vous êtes régalé avec le Facebook Live du Virgin Radio Live Paris diffusé lundi ? Bonne nouvelle, Virgin Radio organise une autre série de concerts cette semaine. Ce sera à Nantes avec Calum Scott, Damien Lauretta, Naive New Beaters et Bormin ce mercredi 18 janvier. Le show se tiendra dans la mythique salle nantaise Stereolux. Ainsi que sur Facebook ... En effet on vous donne rendez-vous dès sur le Facebook Virgin Radio Officiel pour suivre cette soirée en intégralité.

Le déroulé de la soirée sera le suivant : à 20h30 Calum Scott montra sur scène, à 21h05 ce sera au tour de Damien Lauretta, puis Naive New Beaters à 21h40 avant de finir par Bormin à 22h15. Les auditeurs de Virgin Radio de la région de Nantes qui écoute la radio sur le 94.7 pourront profiter d'une retransmission locale des interviews et lives qui se tiendront dans l'après-midi entre 16h35 et 19h35. Un événement à suivre sur les comptes Twitter et Facebook de Virgin Radio !