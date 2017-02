Virgin Radio Live à Toulouse : Gagnez vos places pour voir Amir, Måns Zelmerlöw, Brice Conrad et Loïc Nottet le 27/02 au Bikini

Afin de vous présenter les artistes de sa playlist, Virgin Radio fait le tour de la France et organise ses Virgin Radio Live avec toujours un line-up aux petits oignons. Le 27 février prochain, l’évènement investira le Bikini à Toulouse avec Amir, Måns Zelmerlöw, Brice Conrad et Loïc Nottet pour assurer le show ! Entre Amir qui vient de recevoir un double disque de platine, Måns Zelmerlöw qu’on avait découvert grâce à sa superbe cover de Ayo Technology, Brice Conrad dont le second album 2 est sorti il y a quelques semaines et Loïc Nottet le grand gagnant de Danse avec les Stars qui s’apprête à publier son premier album, la soirée promet d’être inoubliable ! Si vous souhaitez être de la partie, suivez donc le guide !

Pour tenter de remporter vos invitations pour le Virgin Radio Live à Toulouse et assister aux concerts de Amir, Måns Zelmerlöw, Brice Conrad et Loïc Nottet, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter la playlist de Guillaume sur Virgin Radio Midi Pyrénées, puis de suivre les instructions de l’antenne afin de gagner vos places pour l’évènement spécial organisé par Virgin Radio. On se retrouve au Bikini le lundi 27 février !