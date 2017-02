Virgin Friday : Paradise, le nouveau single d'Orlinki en écoute toute la journée sur Virgin Radio

De sculpteur d’art, Richard Orlinski est passé à sculpteur de son et a sorti son premier single Heartbeat en featuring avec Eva Simons en septembre dernier. Un grand défi pour l’artiste français vivant ayant vendu le plus d’oeuvre qui s’est alors retrouvé petit novice de la scène musicale. On peut dire que son reconversion a été plutôt réussie, Heartbeat a cartonné sur les charts du monde entier et Richard Orlinski a été à l’affiche déjà deux fois de la soirée Electroshock de Virgin Radio, dont la dernière à Strasbourg où il a retourné le Zénith. Parce qu’il n’est pas l’artiste que d’un seul tube, le producteur électro sort aujourd’hui son nouveau single Paradise qui est notre Virgin Friday du jour !

Pour ce nouveau titre Paradise, on reste sur les mêmes codes que Heartbeat : rythmes entrainants et voix féminine sensuelle. Richard Orlinski n’a pas fini d’agiter les dancefloors des quatre coins du globe ! Chaque semaine Virgin Radio vous fait découvrir son coup de coeur musical de la semaine à l'occasion du Virgin Friday, vendredi dernier All Night de Parov Stelar était à l’honneur et laisse place donc aujourd’hui à Paradise d’Orslinki, à écouter toute la journée sur Virgin Radio, la première radio à diffusion cette nouveauté !