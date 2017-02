Virgin Friday : Cloud 9, le nouveau single de Jamiroquai en écoute toute la journée sur Virgin Radio

Les Anglais de Jamiroquai sont enfin de retour cette année, près de sept ans après leur dernier album Dust Light Star sorti en 2010. Après un court teaser posté sur les réseaux sociaux, un premier titre Automaton a été dévoilé puis la date de sortie de l’album du même nom annoncée pour le 31 mars prochain. Le second extrait Cloud 9 a été dévoilé il y a quelques jours avec des sonorités plus funky que ce que nous proposait le précédent morceau dont la tournure très électro avait dérouté plus d’un fan. Le clip est également sorti dans la foulée avec l’actrice Monica Cruz, la star de la série espagnole Un Dos Tres qui a bercé l’adolescence de bon nombre d’entre nous. Pour célébrer le retour de Jay Kay et sa bande, Cloud 9 est notre Virgin Friday de la semaine en écoute toute la journée sur Virgin Radio !

Chaque semaine, Virgin Radio vous fait découvrir son coup de coeur de la semaine en lui consacrant toute une journée d’écoute à l’antenne. Après Iceland de Petit Biscuit qui était notre Virgin Friday vendredi dernier, c’est donc Jamiroquai qui lui succède avec son nouveau single Cloud 9 ! Le groupe britannique sera par ailleurs le 28 mars en concert à la Salle Pleyel à Paris et à l’affiche du festival Musilac 2017 aux côtés de Justice, Vianney ou encore Phoenix le 16 juillet à Aix-Les-Bains.