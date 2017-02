Virgin Friday : "All Night" de Parov Stelar en écoute toute la journée sur Virgin Radio

C’est votre nouveau rendez-vous du vendredi, chaque semaine Virgin Radio vous fait découvrir son dernier single coup de coeur avec le Virgin Friday. À cette occasion, ce titre sera à découvrir toute la journée sur votre radio préférée ! Aujourd’hui, place à All Night, le morceau survitaminé du prince de l’électro swing Parov Stelar ! L’Autrichien, habitué des festivals, est réputé pour mettre le feu à toutes les scènes où il passe avec son band, ils ont cette énergie communicative qui fait qu’il est difficile de ne pas s’agiter dans tous les sens durant un concert de Parov Stelar ! L’an dernier dans le cadre du The Demon Diaries Tour, Parov Stelar avait notamment donné un concert survolté aux Vieilles Charrues 2016 mais aussi à Nantes, Lille ou encore Grenoble. Ne manquez pas le Virgin Friday du jour avec All Night !

Les petits scratches du début, les notes de piano obsédantes, les montées avant le refrain, la voix surpuissante de la chanteuse… tout est réuni pour donner un titre jouissif qui vous donnera envie de danser à tous les coups. All Night rythmera la programmation de la journée de Virgin Radio en ce vendredi 3 février mais aussi vos soirées à venir les plus endiablées. Longue vie à Parov Stelar et l’électro swing !