Virgin en Cuisine : Suivez l'émission spéciale en live sur VirginRadio.fr, Facebook et Dailymotion

Ce vendredi 10 février, l'équipe du Virgin Tonic vous réserve une émission exceptionnelle avec le célèbre cuisiner Pierre Augé ! Au programme, des recettes, des jeux et évidemment beaucoup, beaucoup de bonne humeur. Ne ratez pas cette émission exceptionnelle entre 7h et 10h sur VirginRadio.fr, sur Facebook avec la page officielle de Virgin Tonic et bien sûr via le player Dailymotion LE DIRECT DE VIRGIN RADIO OFFICIEL par virginradioofficiel.