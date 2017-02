Virgin En Cuisine : Nico bat Laure en finale (video)

C'est l'épreuve tant attendue ! Alors que Clément vient de se faire éliminer en demi-finale, c'est au tour de Nico et Laure de s'affronter en finale. Pour cela, ils devront préparer un plat en direct... Un sandwich avec deux contraintes pas évidentes à intégrer. Pour Nico du Bureau, il faudra non seulement mettre du gingembre mais aussi des sardines... Pour Laure, il faudra mettre des câpres et de la chantilly ! Ouais, pas si facile...

.@NicoShowri doit faire un sandwich avec deux contraintes : sardine et gingembre #VirginCuisine pic.twitter.com/mcgyzh5zqX — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) February 10, 2017

.@LaureVirgin doit faire un sandwich avec deux contraintes aussi : Chantilly et câpres #VirginCuisine pic.twitter.com/XvOON0xyjQ — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) February 10, 2017

Vous avez préféré le sandwich de @LaureVirgin, mais les chefs ont tous les 2 mis leurs points à @NicoShowri ! Il gagne #VirginCuisine pic.twitter.com/5fmWdLFrD5 — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) February 10, 2017

Nos deux chefs attribueront un point à nos deux candidats ! Et vos votes ont aussi compté sur les réseaux ! Lequel des deux clubs sandwichs va gagner ? Laure a été maligne en retravaillant la chantilly avec du curry. De son côté, Nico a décidé de "revisiter la simplicité". Apparemment, les deux chefs ont aimé les deux dans une finale gustative sous pression ! C'est le sandwich de Nico qui remporte Virgin En Cuisine. C'est pas passé loin mais le côté brûlé a disqualifié le sandwich de Laure... Revivez l'émission du Virgin En Cuisine par ici...